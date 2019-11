Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI

INIZIAMO DAL RACCORDO SUL QUALE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA ROMA – FIUMICINO E VIA DELLA CECCHIGNOLA. IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E APPIA

SULLA A1 ROMA – NAPOLI DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È STATA RIATTIVATA. RIMANE AL MOMENTO CHIUSA SOLO LA STAZIONE SANT’AGNESE/ANNIBALIANO

AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Servizio fornito da Astral