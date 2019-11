Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO CODE TRA ROMA – FIUMICINO PONTINA IN ESTERNA. IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TUSCOLANA

SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE NELLE DUE DIREZIONI

PERMANGONO I DISAGI SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA

SULLA VIA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ANZIO E APRILIA NEI DUE SENSI

SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È STATA RIATTIVATA. RIMANGONO AL MOMENTO CHIUSE LE STAZIONI SANT’AGNESE/ANNIBALIANO E LIBIA

