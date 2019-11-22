Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 22 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL RACCORDO CODE TRA ROMA – FIUMICINO PONTINA IN ESTERNA. IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TUSCOLANA
SULLA PONTINA TRAFFICO AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA SPINACETO E VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE NELLE DUE DIREZIONI
PERMANGONO I DISAGI SULLA COLOMBO IN USCITA DALLA CAPITALE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA
SULLA VIA NETTUNENSE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA ANZIO E APRILIA NEI DUE SENSI
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
CHIUDIAMO CON LA METRO B SULLA QUALE LA CIRCOLAZIONE È STATA RIATTIVATA. RIMANGONO AL MOMENTO CHIUSE LE STAZIONI SANT’AGNESE/ANNIBALIANO E LIBIA
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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