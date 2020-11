Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 22 NOVEMBRE 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA VIABILITÀ, QUESTA SI PRESENTA REGOLARE SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE DELLA REGIONE.

IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, HA PRESO IL VIA IL 19 DI NOVEMBRE SCORSO IL PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL LINEA METROPOLITANA A CHE PREVEDE, ENTRO IL PROSSIMO FEBBRAIO 2021, LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ELETTRICI IN 7 STAZIONI DELLA METRO. PERTANTO LE FERMATE DI FLAMINIO, OTTAVIANO, VITTORIO EMANUELE, LEPANTO, SPAGNA, BARBERINI E REPUBBLICA SUBIRANNO CHIUSURE ALTERNE.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTA CHIUSA PER LAVORI FINO A DOMANI, 23 NOVEMBRE, LA COMPLANARE INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO;

CANTIERI ATTIVI INOLTRE, CON MODIFICHE ALLA VIABILITÀ ANCHE SULL’AUTOSTRADA A24, IN TRATTI SALTUARI TRA IL RACCORDO E LA VALLE DEL SALTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral