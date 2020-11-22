Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA;
SI RALLENTA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral