Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 12:30

di - 22 Novembre 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 22 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E L’ARDEATINA;
    SI RALLENTA SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN USCITA;
    FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO VITERBO;
    TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
    IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI A PARTIRE DALLE 22 FINO ALLE 5 DEL MATTINO, SE NON PER COMPROVATE NECESSITÀ.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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