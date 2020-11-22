Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 22 NOVEMBRE 2020 ORE 15:20 alessio conti
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ATTENZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL MARE.
NON CREA CODE MA SI TRANSITA SOLO SU CENTRALE E SORPASSO.
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE
TROVIAMO BREVI INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA SALARIA TRA MICIGLIANO E GOLE DEL VELINO NEI PRESSI DEI CANTIERI A CURA DI ANAS
E, SEMPRE LAGATO A CANTIERI, PIU’ A SUD A TERRACINA CODE SULL’APPIA NELLE GALLERIE MONTE GIOVE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RICORDIAMO CHE OGGI E’ SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE DELLA REGIONE LAZIO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA LA STAZIONE FLAMINIO SULLA METRO A DI ROMA. TERMINATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, I TRENI RIPRENDONO IL SERVIZIO IN FERMATA.
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFINANTI DI DIVERSA ALLERTA SANITARIA SE NON PER COMPRAVATE ESIGENZE E SEMPRE CON OBBLIGO DI AUTOCERTIFICAZIONE.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral