Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2020 ore 18:30

SU CASSIA E CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO VERSO LA CAPITALE DA VETRALLA AL RACCORDO

STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA TRA OSTERIA DI NEROLA E PASSO CORESE

SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI VERSO ROMA CODE A TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E PALIDORO

SEMPRE VERSO ROMA NELLA ZONA DEI CASTELLI CODE SU APPIA TRA GENZANO E FRATTOCCHIE,

PRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA DEI LAGHI INCOLONNAMENTI TRA NEMI E LA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME.

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI STA IN CODA AD OSTIA TRA LIDO DI OSTIA E LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI, CODE VERSO ROMA INVECE SULLA VIA DEL MARE E SULL’OSTIENSE TRA ACILIA E IL RACCORDO, SULL’OSTIENSE ANCHE PER INCIDENTE PROPRIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

