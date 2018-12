Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINA DOVE UN INCIDENTE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CREA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IN DATA ODIERNA LE LINEE 46 53 70 85 160 170 301 492 E 714 SONO POTENZIATE- IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

