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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 07:30

di - 22 dicembre 2018 - 7:30

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VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINA DOVE UN INCIDENTE TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CREA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IN DATA ODIERNA LE LINEE 46 53 70 85 160 170 301 492 E 714 SONO POTENZIATE- IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral

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