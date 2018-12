Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI CREA CODE AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE

SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO DISAGI SULLA VIA FLAMINA TRA MALBORGHETTO E QUARTICCIOLO CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO REGOLARE, SULLE RESTANTI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE IN DATA ODIERNA LE LINEE 46 53 70 85 160 170 301 492 E 714 SONO POTENZIATE- IN SERVIZIO ANCHE LA NAVETTA SHOPPING PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CENTRO

OGGI DOMENICA E LUNEDI’ 24 DICEMBRE E’ ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE

DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30

INFINE IN DATA ODIERNA ALLE ORE 10.30 VERRA’ INAUGURATO IL PONTE DEGLI ACQUEDOTTI A TIVOLI COLLEGAMENTO STRADALE MOLTO IMPORTANTE PER LA ZONA DI ROMA EST

