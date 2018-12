Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 615+000 TRA ANAGNI E FERENTINO E ORA RISOLTO, PERMANGONO DISAGI CON CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SULLA A1 NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATDINA E ROMANINA

IL TRAFFICO IN AUMENTO CREA CODE

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

SULLA NETTUNENSE PRESSO I CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA E FINOCCHIO

RICORDIAMO CHE OGGI IL 23 E IL 24 DICEMBRE A ROMA E’ ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30

INFINE IN DATA ODIERNA ALLE ORE 10.30 VERRA’ INAUGURATO IL PONTE DEGLI ACQUEDOTTI A TIVOLI COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA A24 E LA STRADA PROVINCIALE EMPOLITANA

