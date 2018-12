Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

SULLA A1 ROMA NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE COLLEGA LA A24 ALLA DIRAMAZIONE SUD

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA

MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E ROMANINA

IL TRAFFICO IN AUMENTO CREA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA CODE SULLA CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

RICORDIAMO CHE OGGI IL 23 E IL 24 DICEMBRE A ROMA SARA’ ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30

