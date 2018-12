Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 12:30

ILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

SULLA A1 ROMA NAPOLI CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHE VA DAL RACCORDO A SAN CESAREO E NEL TRATTO CHE VA DA GUIDONIA AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE SUD

INOLTRE SI RALLENTA DA SAN CESAREO A COLLEFERRO PRESTARE ATTENZIONE

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA

MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E ROMANINA

UN INCIDENTE CREA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA CODE SULLA CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE IN SENSO OPPOSTO SI STA IN FILA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE

SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

