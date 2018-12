Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 13:30

VIABILITA’ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI DOVE CONTINUANO I DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO :

SI SUSSEGUONO CODE E RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI

LA CONGESTIONE SI RIPERCUOTE ANCHE SUL TRATTO DELLA A1 CHE COLLEGA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI STA IN FILA DA GUIDONIA PRESTARE ATTENZIONE

IN DIREZIONE OPPOSTA UN INCIDENTE STA CREANDO INCOLONNAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E ROMANINA

SPOSTIAMOCI AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN FILA TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO

SULLA CASSIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA CODE SULLA CARREGGIATA IN ENTRATA ALLA CAPITALE

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

