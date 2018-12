Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA COLLEFERRO ED ANAGNI.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RESTANDO SULLA A1, INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E ROMANINA.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO

