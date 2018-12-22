Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: CI SONO INFATTI LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RESTANDO SULLA A1, INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E ATTIGLIANO VERSO ROMA.
PASSIAMO AL RACCORDO: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO
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