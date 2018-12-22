Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1: SI RALLENTA INFATTI ALL’ALTEZZA DI ORTE VERSO ROMA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. PIÙ AVANTI, ANCORA LUNGHE CODE DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE TROVIAMO CODE DA MONTE PORZIO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PASSIAMO AL RACCORDO: IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA, IN INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
UN ALTRO INCIDENTE SULLA A24 ROMA TERAMO STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIONE DI ROMA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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