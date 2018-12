Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA A1, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA PONZANO ROMANO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO ROMA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PIÙ AVANTI, DA GUIDONIA FINO AD ANAGNI, TROVIAMO ANCORA LUNGHE CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO CODE DA SAN CESAREO FINO ALL’INNESTO CON LA A1 IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SITUAZIONE ANALOGA SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO

