Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA PROBLEMI PER CHI PERCORRE LA A1: SI PROCEDE, INFATTI, INCOLONNATI DA GUIDONIA FINO A VALMONTONE VERSO NAPOLI.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO CODE TRA SAN CESAREO E L’INNESTO CON LA A1 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO BLOCCATO TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO PER LA A25 IN DIREZIONE DI TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE. SI TRATTA DI UN’AUTO RIBALTATA ALL’ALTEZZA DEL KM 61+700. USCITA CONSIGLIATA: CARSOLI.

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE: SULLA LINEA C DELLA METROPOLIANA, LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.

DA ARIANNA CAROCCI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA.

ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

