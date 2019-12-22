Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;
SI SEGNALA LA CHIUSURA AL TRANSITO A SEGUITO DI UNA FRANA DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;
SEMPRE PER FRANA CHIUSE LE PROVINCIALI 76 DEI SANTI E TAVERNA 50 NEL TERRITORIO DI FROSINONE;
IN PROVINCIA DI LATINA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE LENOLA, IN QUESTO CASO PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO TRA CISTERNA DI LATINA E CAMPOLEONE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. I TRENI HANNO SUBITO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
PARZIALE INTERRUZIONE DELLA METRO C. LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA SAN GIOVANN E GROTTE CELONI. MENTRE E’ INTERROTTA PER GUASTO TECNICO TRA GROTTE CELONI E PANTANO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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