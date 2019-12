Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA FIERA DI ROMA E RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE ROMA;

IN VIA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E VIA ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, CIRCOLAZIONE E LINEE BUS DEVIATE IN VIA PONTE DI NONA, ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO MOSCA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, ANCORA CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI DI ANAS, ANCHE QUI A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO SULLA SEDE STRADALE, ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CHIUSA AL TRANSITO, MA A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCHE LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;

SEMPRE PER FRANA CHIUSE LE PROVINCIALI 76 DEI SANTI E TAVERNA 50 NEL TERRITORIO DI FROSINONE;

MENTRE RIAPERTA IN PROVINCIA DI LATINA LA PROVINCIALE 97 LENOLA, IN SEGUITO AD ALLAGAMENTO.

VI INVITIAMO IN OGNI CASO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA VISTE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO PREVISTE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO, TRAFFICO SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SPARANISE E CAIANELLO.

CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE PER LA LINEA FL4 ROMA VELLETRI, IN SEGUITO ALLA CADUTA DI UN ALBERO TRA LANUVIO E CECCHINA. SI REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.

E SEMPRE PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO QUESTA VOLTA TRA CISTERNA DI LATINA E CAMPOLEONE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. I TRENI HANNO SUBITO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

TORNATA REGOLARE LA METRO C, IN SEGUITO AD GUASTO TECNICO TRA GROTTE CELONI E PANTANO.

PER IL TRASPORTO VIA MARE

PER LE CONDIZIONI METEO AVVERSE NON SARA’ EFFETTUATA LA CORSA VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 10.00.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral