Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE ROMA
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO;
SEMPRE A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, CIRCOLAZIONE E LINEE BUS DEVIATE IN VIA PONTE DI NONA, ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO MOSCA.
PER LO STESSO MOTIVO, ANCORA CHIUSA AL TRANSITO VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E VIA ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CHIUSA AL TRANSITO, MA IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCHE LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;
PER FRANA RESTANO CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI 76 DEI SANTI E TAVERNA 50 NEL TERRITORIO DI FROSINONE;
VI INVITIAMO IN OGNI CASO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA VISTE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO PREVISTE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO, TRAFFICO SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SPARANISE E CAIANELLO.
PER DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO, CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE PER LA LINEA FL4 ROMA VELLETRI, E
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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