Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 11:30

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE CAUSA INCIDENTE, VERSO LA CAPITALE, INCOLONNAMENTI TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD;

SULLA ROMA-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, SI STA IN FILA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA LUIGI ERCOLE MORSELLI, IN DIREZIONE FIUMICINO;

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO.

CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, RIAPERTA AL TRANSITO ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, IN SEGUITO ALLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE,

RESTA INVECE CHIUSA AL TRANSITO, IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA FRANA, DELLA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;

SEMPRE PER FRANA RESTANO CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI 54 MAGLIANO SABINA, ALTEZZA LOCALITA’ ROCCHETTE, COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA 76 DEI SANTI E LA TAVERNA 50;

MENTRE PER ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLE FRATTA, DAL KM 0 AL KM 4.

VI INVITIAMO COMUNQUE ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA VISTE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO PREVISTE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO, TRAFFICO ANCORA SOSPESO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA SPARANISE E CAIANELLO.

SEMPRE PER DANNI DOVUTI A MALTEMPO, SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE RESTA RALLENTATA CON RITARDI FINO A 180 MINUTI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA METRO C, NELLA TRATTA GROTTE CELONI-PANTANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

