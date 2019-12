Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE CAUSA INCIDENTE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD;

A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, SI SEGNALA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE MARCIANA, IN DIREZIONE GROTTAFERRATA.

RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO, IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA FRANA, LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;

SEMPRE PER FRANA RESTANO CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI 54 MAGLIANO SABINA, ALTEZZA LOCALITA’ ROCCHETTE, COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA 76 DEI SANTI E LA TAVERNA 50;

MENTRE PER STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLE FRATTA, DAL KM 0 AL KM 4.

VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA VISTE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO PREVISTE PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE ACCOMPAGNATE DA FORTI RAFFICHE DI VENTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO, IL TRAFFICO RESTA SOSPESO A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO CRITICHE TRA CIAMPINO E ZAGAROLO.

SEMPRE PER DANNI DA MALTEMPO, SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE RESTA RALLENTATA CON RITARDI FINO A 120 MINUTI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

CIRCOLAZIONE SOSPESA SULLA METRO C, NELLA TRATTA GROTTE CELONI-PANTANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral