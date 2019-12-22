Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FROSINONE E CEPRANO, IN DIREZIONE NAPOLI, SEMPRE SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA, PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA; CODE IN ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA
NUOVAMENTE APERTA AL TRANSITO LA VIA ANAGNINA, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE MARCIANA, IN DIREZIONE GROTTAFERRATA.
RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI;
SEMPRE PER FRANA RESTANO CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI 54 MAGLIANO SABINA, ALTEZZA LOCALITA’ ROCCHETTE, COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA 76 DEI SANTI E LA TAVERNA 50;
MENTRE PER STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO CHIUSA LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLE FRATTA, DAL KM 0 AL KM 4.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA – NAPOLI VIA CASSINO, I TRENI HANNO REGISTRATO UN RITARDO DI 60 MINUTI.
TORNATO REGOLARE ANCHE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA
TRENI HANNO REGISTRATO FINO A 160 MINUTI DI RITARDO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE.
LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA SULLA METRO C, NELLA TRATTA GROTTE CELONI-PANTANO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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