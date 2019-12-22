Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
MENTRE SULLA VIA PALOMBARESE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A SANT’ANGELO ROMANO TRA VIA DI MONTARDONE E VIA GENZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN PROVINCIA DI RIETI NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA CHIUSA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 ED IL KM 4 NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
MENTRE A CAUSA DELLO STRARIPAMENTO DEL FIUME AMASENO RIMANE CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA IL KM 0 ED IL KM 4
CHIUSA PER FRANA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO DA SAN DONATO VAL DI COMINO FINO AL CONFINE CON LA REGIONE ABRUZZO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE SOSPESO TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER GUASTO ALLA LINEA
MENTRE LA LINEA FL3 ROMA VITERBO RISULTA SOSPESA PER CADUTA ALBERI SULLA LINEA ALL’ALTEZZA DI CAPRANICA
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SOSPESA ANCHE PER LA LINEA ROMA SULMONA PESCARA PER ALLAGAMENTO SEDE FERROVIARIA TRA CARSOLI E SCURCOLA MARSICANA
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