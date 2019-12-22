Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA LAURENTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE TRIGORIA
SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PAVONA TRA VIA ISERNIA E VIA LIVORNO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI FROSINONE DOVE PERCORRENDO LA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI RALLENTAMENTI E CODE TRA ISOLA DEL LIRI E SORA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE A CASSINO SI STA IN CODA IN VIA CASILINA TRA VIA SAN BARTOLOMEO E VIA POLLEDRERA NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral