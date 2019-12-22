Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NEI DUE SENSI
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI
RIMAMENDO SULLA VIA PONTINA AD APRILIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DEL COMMERCIO E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA STATALE APPIA DOMIZIANA SI STA IN CODA A FORMIA TRA VIA PIETRA ERTA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE AUSONIA
MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI CASSINO E PIEDIMONTE SAN GERMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI TRA SORA E SAN DOMENICO NELLE DUE DIREZIONI
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