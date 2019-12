Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;

RIGUARDO A NOTIZIE DI INTERESSE PER LA VIABILITA’, A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SEMPRE A SEGUITO DI FRANE CHIUSE ANCHE LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA, TRA IL KM 1 ED IL KM 4, E LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI, TRA IL KM 16 ED IL KM 22 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA LIDO A CAUSA DI VERIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI FORTE VENTO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA LIDO CENTRO E COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI;

