Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELL INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
IN PROVINCIA DI RIETI RIMANE CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 ED IL KM 4 PER FRANA NELLA LOCALITA ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA
IN PROVINCIA DI FROSINONE SEMPRE PER FRANA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA SP76 DEI SANTI TRA IL KM 22 ED IL KM 16 NEL COMUNE DI SSANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
CHIUSURA TEMPORANEA ANCHE PER LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO DA SAN DONATO VAL DI COMINO E FINO AL CONFINE CON LA REGIONE ABRUZZO
MENTRE VENGONO RIAPERTE AL TRANSITO VEICOLARE DOPO I LAVORI DI RIPRISTINO LA PROVINCIALE 67 GUGLIETTA VALLEFRATTA E LE PROVINCIALI 229, 128 E TAVERNA 50,
PERCORRENDO LA VIA FLACCA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FONDI ALL’ALTEZZA DI VIA GUADO BASTIANELLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO SULLA VIA FLACCA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A PORTO SALVO ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NELLE DUE DIREZIONI
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