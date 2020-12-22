Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 18:15

di - 22 Dicembre 2020 - 18:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
    INIZIAMO DAL RACCORDO,
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE ALTEZZA USCITA VIA DEL PESCACCIO

    IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA
    A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA APPIA
    AUMENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DEL A24 ROMA-TERAMO,
    TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA MENTRE CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO
    SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA VERSO LA CAPITALE
    E SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE A TRATTI
    SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO
    STESSA SITUAZIONE
    SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME
    E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA
    IN OGNI CASO TUTTO VERSO FUORI ROMA
    RICORDIAMO CHE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI INVERNALI O DI TENERE LE CATENE DA NEVE A BORDO FINO AL 15 APRILE 2021
    L’ELENCO DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home