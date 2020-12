Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2020 ORE 18.05 MARCO CILUFFO

BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO,

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN COMPLANARE ALTEZZA USCITA VIA DEL PESCACCIO

IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E APPIA

A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALTEZZA USCITA APPIA

AUMENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DEL A24 ROMA-TERAMO,

TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA MENTRE CODE PER UN INCIDENTE ALTEZZA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO

SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA VERSO LA CAPITALE

E SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI

SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO

STESSA SITUAZIONE

SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TIVOLI TERME

E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA

IN OGNI CASO TUTTO VERSO FUORI ROMA

RICORDIAMO CHE E’ IN VIGORE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI INVERNALI O DI TENERE LE CATENE DA NEVE A BORDO FINO AL 15 APRILE 2021

L’ELENCO DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral