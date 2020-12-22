Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN GRADUALE MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
AD ECCCEZIONE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI MEZZOCAMMINO
IN DIREZIONE DI OSTIA
E SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE RIMANGONO CHIUSE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E POLICLINICO PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI
MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI ATTIVI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA FIRENZE ROMA CON POSSIBILI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE, LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO,
L’ITALIA SARA’ ZONA ROSSA DAL 24 AL 6 GENNAIO SOLO NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, E ZONA ARANCIONE NEI GIORNI LAVORATIVI
GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER COMPROVATE ESIGENZE ATTESTATE DA AUTOCERTIFICAZIONE
DA MARCO CILUFFO PER OGGI è TUTTO TORNERANNO DOMANI GLI AGGIORNAMENTI DI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral