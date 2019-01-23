Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RACCOMANDIAMO QUINDI PRUDENZA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO VITERBO PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE DI CESANO, RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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