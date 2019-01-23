Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ INFATTI CONGESTIONATO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA E PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL3 ROMA-BRACCIANO VITERBO, RISOLTO IL GUASTO AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE DI CESANO, MENTRE E’ RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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