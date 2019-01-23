Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, UN INCIDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL8 ROMA NETTUNO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA CAMPO DI CARNE E APRILIA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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