Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
ANDIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO E’ MOLTO INTENSO: PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA, CI SONO CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E PONTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI INCOLONNAMENTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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