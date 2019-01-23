Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO VERSO ROMA, TRAFFICO QUINDI REGOLARE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, CI SONO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA.
TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI INCOLONNAMENTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA ISACCO NEWTON E A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA COLOMBO CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE TRA VIALE DI PORTA ARDEATINA E VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI IN DIREZIONE RACCORDO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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