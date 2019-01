Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA IN INTERNA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA COLOMBO CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE TRA VIALE DI PORTA ARDEATINA E VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI IN DIREZIONE RACCORDO.

