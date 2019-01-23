Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA IN INTERNA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA COLOMBO CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE TRA VIALE DI PORTA ARDEATINA E VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI IN DIREZIONE RACCORDO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO
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