Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 11:30

NON MOLTE LE SEGNALAZION PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI, E SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.

SULLA COLOMBO CHIUSA LA CORSIA LATERALE PER LA PRESENZA DI OLIO SUL MANTO STRADALE TRA VIALE DI PORTA ARDEATINA E VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI IN DIREZIONE RACCORDO.

