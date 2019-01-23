Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZION PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI, E SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
SULLA COLOMBO RIAPERTA LA CORSIA LATERALE TRA VIALE DI PORTA ARDEATINA E VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI IN DIREZIONE RACCORDO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E’ TUTTO.
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