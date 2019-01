Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 15:30

Errore: La risorsa attributo non è presente nel codice embed

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCIBUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIOSULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ARDEATINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA TIBURTINA E CASILINA.RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.PER LAVORI CODE SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.DA ARIANNA CAROCCI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.Servizio fornito da Astral