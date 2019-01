Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PRIME ORE DEL POMERIGGIO CARATTERIZZATE DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E AD AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.

TRAFFICO DUNQUE FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO; A COMPLICARE LA SITUAZIONE DUE INCIDENTI:

IL PRIMO AVVENUTO SULLA PONTINA STA PROVOCANDO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.

IL SECONDO AVVENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CREA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

RESTANDO SUL RACCORDO MA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

PER LAVORI TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral