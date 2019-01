Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI

BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CONTINUANO AD ESSERE CRITICHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE; UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E AD AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.

TRAFFICO, DUNQUE, FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO; A COMPLICARE LA SITUAZIONE DUE INCIDENTI:

IL PRIMO SULLA PONTINA, A CAUSA DEL QUALE IL TRAFFICO È BLOCCATO DA CASTEL DI DECIMA A MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.

IL SECONDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO STA PROVOCANDO CODE TRA AURELIA E PISANA. RESTANDO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’OSTIENSE.

IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.

LUNGHE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA.

PER LAVORI ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA SEMPRE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

