Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CONTINUANO AD ESSERE CRITICHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO REGIONALE; UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E AD AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.
TRAFFICO, DUNQUE, FORTEMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO; A COMPLICARE LA SITUAZIONE DIVERSI INCIDENTI.
PARTIAMO DALLA PONTINA: PROPRIO A CAUSA DI UN INCIDENTE, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO DA SPINACETO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA.
INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.
IN CARREGGIATA ESTERNA, INVECE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE.
PER LAVORI ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA SEMPRE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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