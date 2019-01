Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI

ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È INFATTI CONGESTIONATO DA SPINACETO A MONTE D’ORO VERSO POMEZIA.

TRAFFICATO ANCHE IL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. NEL SENSO OPPOSTO, TROVIAMO LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO.

PER LAVORI ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA SEMPRE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

