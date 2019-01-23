Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICATO ANCHE IL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO TRA CASILINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
PER LAVORI ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULLA SALARIA SEMPRE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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