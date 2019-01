Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA INVECE CODE TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO E PROSEGUENDO TRA PISANA E BOCCEA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO.

A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO SULLA SALARIA A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

