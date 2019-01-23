Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE SI RALLENTA TRA POMEZIA ED APRILIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA COLOMBO E PARCO DE’ MEDICI VERSO IL RACCORDO.
ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA SALARIA, A CAUSA DI LAVORI INFATTI IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA LA TANGENZIALE EST ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CHIUSI. RITARDI FINO A 60 MINUTI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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