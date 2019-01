Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE, TROVIAMO CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO.

INCIDENTE ANCHE SULLA COLOMBO, TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA SALARIA, A CAUSA DI LAVORI INFATTI CI SONO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACORDO E CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI CHIUSI. RITARDI FINO A 60 MINUTI.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral