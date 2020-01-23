Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA;
SEMPRE SU VIA APPIA UN INCEDENTE CAUSA CODE DA FRATTOCCHIE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI LAGHI
SI RALLENTA INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO CASTEL IN DIREZIONE ROMA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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