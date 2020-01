Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA CASSIA ALL’AURELIA

SU VIA APPIA UN INCEDENTE CAUSA CODE DA FRATTOCCHIE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI LAGHI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO A FIORENTINI E PIU AVANTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA FIUMUCINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DE MEDICI ION DIREZIONE FIUMICINO

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral