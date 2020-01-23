Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ATRATTI DALLA SALARIA ALL’AURELIA, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA LAURENTINA E DALL’APPIA ALLA NOMENTANA
SU VIA APPIA UN INCEDENTE CAUSA CODE DA FRATTOCCHIE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI LAGHI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA FIUMUCINO CODE DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AL RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
CODE SU VIA ARDEATINA DA VIA DELLA FALCOGNANA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA CASSIA DALLA GIUSTIGNANA ALL’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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